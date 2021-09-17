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В центре Ростова забили сразу два коммунальных фонтана

В центре Ростова забили сразу два коммунальных фонтана
В центре Ростова произошли сразу две коммунальные аварии. Порывы воды горожане обнаружили в районе дома №19 в переулке Доломановском - на пересечении с улице Согласия.

По словам очевидцев, коммунальные фонтаны появились поздно вечером. В Ростове, между тем, всю вторую половину дня, не прекращая, идет дождь. Мощные струи, забившие из-под земли, еще больше усугубили ситуацию. Ливневки, и без того плохо справляющиеся со своей задачей, получили двойной удар. Вскоре на месте коммунальной аварии образовалась толща воды.

- Дорогу на улице Согласия невозможно перейти - воды по щиколотку! - Возмущаются ростовчане.

Река на Доломановском становится все больше. Не исключено, что из-за аварии жильцы некоторых домов лишились водоснабжения.
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