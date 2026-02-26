Новости
В центре Ростова с 15 марта ужесточаются правила парковки и остановки

Администрация Ростова-на-Дону объявила о введении новых ограничений на парковку и остановку транспортных средств в центральной части города. Изменения вступят в силу с 15 марта и коснутся ряда ключевых улиц: Московской, Ульяновской и Шаумяна. Данные меры направлены на улучшение дорожной ситуации, повышение пропускной способности улиц и организацию парковочного пространства.

Улица Московская: Вдоль дома № 84 будет установлен полный запрет на остановку и стоянку автомобилей. Водителей будут информировать о возможной эвакуации нарушителей с помощью специальных табличек.

Улица Ульяновская: На участке от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского, с северной стороны улицы, также вводится запрет на остановку и стоянку.

Улица Шаумяна: Здесь ограничения затронут несколько отрезков:
- В районе дома № 9 будет запрещена как остановка, так и стоянка, с предупреждением об эвакуации.
- У дома № 15Б запрет коснется в основном стоянки транспортных средств, но также будет применяться эвакуация.
- Ближе к дому № 17 снова вводятся ограничения на остановку и стоянку, с информированием водителей о последствиях нарушений.

Власти города призывают водителей быть внимательными, следить за дорожными знаками и неукоснительно соблюдать установленные правила. Нарушение новых ограничений может привести к административным штрафам и эвакуации автомобилей.
