В центре Ростова с 15 марта ужесточаются правила парковки и остановки

Фото: Donday

Администрация Ростова-на-Дону объявила о введении новых ограничений на парковку и остановку транспортных средств в центральной части города. Изменения вступят в силу с 15 марта и коснутся ряда ключевых улиц: Московской, Ульяновской и Шаумяна. Данные меры направлены на улучшение дорожной ситуации, повышение пропускной способности улиц и организацию парковочного пространства.Вдоль дома № 84 будет установлен полный запрет на остановку и стоянку автомобилей. Водителей будут информировать о возможной эвакуации нарушителей с помощью специальных табличек.На участке от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского, с северной стороны улицы, также вводится запрет на остановку и стоянку.Здесь ограничения затронут несколько отрезков:- В районе дома № 9 будет запрещена как остановка, так и стоянка, с предупреждением об эвакуации.- У дома № 15Б запрет коснется в основном стоянки транспортных средств, но также будет применяться эвакуация.- Ближе к дому № 17 снова вводятся ограничения на остановку и стоянку, с информированием водителей о последствиях нарушений.Власти города призывают водителей быть внимательными, следить за дорожными знаками и неукоснительно соблюдать установленные правила. Нарушение новых ограничений может привести к административным штрафам и эвакуации автомобилей.