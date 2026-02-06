Новости
Запрет на остановку и парковку на Врубой введут в Ростове с 1 марта

Администрация города Ростова-на-Дону анонсировала важные изменения в организации дорожного движения, которые вступят в силу уже с 1 марта 2026 года. С этой даты на улице Врубовой будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Ограничения коснутся участка улицы Врубовой, расположенного между переулком Краевым и домом № 89. Запрет будет действовать ежедневно, с 8:00 до 18:00.

Для информирования водителей на данном участке будут установлены специальные знаки и таблички. Они сообщат о вводимом запрете, а также о том, что неправильно припаркованные автомобили подлежат эвакуации. Данная мера вводится в рамках комплекса мероприятий по оптимизации дорожного движения, направленных на увеличение пропускной способности улицы.

Запрет на остановку и стоянку будет распространяться на обе стороны улицы Врубовой в пределах указанного участка. Городские власти призывают всех водителей заблаговременно планировать свои поездки и учитывать новые правила для обеспечения беспрепятственного движения транспорта.
Фото: Donday
