С 15 марта в центре Ростова введут ограничения на парковку и остановку авто

Фото: Donday

В центре Ростова-на-Дону ужесточат правила парковки: что изменится с 15 мартаС 15 марта в центре Ростова-на-Дону введут ограничения на парковку и остановку авто. Об этом сообщили представители городской администрации, подчеркнув, что нововведения направлены на улучшение транспортной ситуации и увеличение пропускной способности дорог.Согласно информации, предоставленной мэрией, основные изменения затронут следующие улицы:Вводится запрет на остановку и стоянку вдоль строения под номером 34.Ограничительные меры будут применены на участке от проспекта Соколова до проспекта Ворошиловский, конкретно по северной стороне улицы. Дополнительные ограничения установят вдоль домов № 38-40.На отрезке от переулка Доломановский до переулка Братский, в районе строений № 2-6, запрет на стоянку будет действовать в будние дни в период с 8:00 до 20:00.Аналогичный запрет на стоянку в будние дни с 8:00 до 20:00 распространится на участок вдоль строений № 10-22/7.Участок улицы от переулка Халтуринский до переулка Островского, по северной стороне, будет полностью закрыт для остановки и стоянки.Кроме того, в районе домов № 38 и № 40 появятся информационные знаки, предупреждающие водителей о запрете остановки и стоянки, а также о возможной эвакуации припаркованных автомобилей.Городская администрация обращается к автолюбителям с призывом проявить максимальную внимательность и, учитывая предстоящие изменения, тщательно планировать свои поездки по центральным улицам города.