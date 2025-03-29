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В Ростове снова отремонтируют исторический дом купцов Золотаревых

В Ростове снова отремонтируют исторический дом купцов Золотаревых
В Ростове-на-Дону снова будут ремонтировать историческое здание, принадлежавшее купцам Золотаревым. Об этом стало известно от активистов «Моего фасада».

На углу 16-й Линии и Майской улицы находится исторический дом, возведённый в конце XIX века братьями Мануком и Степаном Золотаревыми. Манук Золотарев владел кожным заводом в Нахичевани.

В 2025 году начались работы по обновлению здания, вызвавшие недоумение у местных жителей. Последний ремонт фасада и крыши проводился десять лет назад. На фотографиях 2024 года можно увидеть, что кровля покрыта новым материалом, а фасад выглядит обновлённым.

Предыдущий капитальный ремонт не привёл к значительным изменениям. Декоративная штукатурка «короед» не использовалась, а утраченные элементы декора не восстановили. На восточном фасаде были сбиты декоративные русты, и их восстановление не планируют. Рабочие утверждают, что штукатурка «короед» не предусмотрена проектом.
Фото: соцсцети.
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