В Ростове на Серафимовича начали разбирать фасад здания Ботвинникова

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В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича, 54, в здании Ботвинникова, проводятся работы по предотвращению аварийных ситуаций. Хотя эти работы были запланированы, некоторые горожане выражают беспокойство по поводу ремонта фасада объекта культурного наследия.История началась ещё в 2023 году. Тогда активисты смогли добиться того, чтобы здание было включено в список объектов культурного наследия, подлежащих охране. Через год городская администрация продала здание частному инвестору. 4 августа в особняке случился пожар. После этого в январе 2025 года начались ремонтные работы. Здание разбирали изнутри, оставив нетронутым только главный фасад.В апреле приступили к реставрации главного фасада здания. За последние две недели удалось разобрать уже треть конструкции. Активисты, выступающие в защиту исторических памятников, обратились в комитет по охране культурного наследия с вопросом о том, с чем связан разбор фасада и до какого момента будет продолжаться демонтаж. Ответ не заставил себя ждать.В процессе работы было обнаружено, что фасад здания наклонился в сторону дороги. После пожара, который произошёл в прошлом году, перекрытие стало ещё более повреждённым. За фасадом установили наблюдение. В течение нескольких месяцев было замечено, что внешняя часть здания продолжает отклоняться от вертикали.- Чтобы избежать возможного обрушения фасада, проектировщиком было принято решение о разборке второго этажа до уровня перекрытий (границы с первым этажом). Местоположение каждого демонтируемого кирпича при этом подписывается (это факт!). Все манипуляции были согласованы с Комитетом по охране ОКН. В дальнейшем, после укрепительных работ, которые будут заложены в проект, планируется повторное возведение стен второго этажа из того же кирпича, - прокомментировали в ОКН.Тем не менее, несмотря на то, что ситуация вполне законна, у представителей общественности возникает ряд вопросов. Например, почему при проведении работ по демонтажу внутри дома не были использованы металлические конструкции для укрепления стены фасада?- Возможно, в этом случае удалось бы остановить динамику крена, и тогда, может быть, не пришлось бы прибегать к таким кардинальным мерам, как полная разборка половины фасада. Ведь подлинную кладку, как все мы понимаем, в точности всё равно воссоздать вряд ли получится, - отметили в общественном движении «Мой Фасад».Здание, расположенное в центральной части города, было возведено примерно в начале двадцатого века. Его владельцем был Герш Самуилович Ботвинников, который руководил фабрикой по производству бахромы.