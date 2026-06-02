В центре Ростова пожаловались на состояние детской площадки

Жители пожаловались на состояние детской площадки в центре Ростова. Обращение они оставили на портале благоустройства города 2 июня.Проблемная площадка находится на проспекте Ворошиловском возле дома №78а. Судя по кадрам, игровые конструкции уже пришли в плохое состояние. Краска на них выгорела и начала осыпаться. Часть деталей деформирована. Например, скат горки искривлен. На лестницах и лавочках не хватает деревянных перекладин.По словам местных жителей, эта площадка находится во дворе уже больше 50 лет. Оборудование давно износилось. Горожане, которые живут рядом, не раз жаловались на состояние детской зоны. Однако проблема до сих пор не решена.Жители просят как можно скорее привести площадку в порядок, пока там не пострадали дети.