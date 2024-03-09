Фото: Элиана Верега

В центре Ростова появился огромный стрит-арт с портретом Юрия Гагарина. Уличное творчество создавалось художницей Элианой Вегерой в течение недели, и 7 марта его увидели тысячи ростовчан.Художница создала произведение по четкой технологии. Сначала девушка планировала нарисовать эскиз картины, а затем с помощью кисти заполнить краской все пустые элементы. Однако все пошло не по первоначальному плану.- Погода, ветер, холод, пришлось рисовать в костюме плюшевого медведя, - говорит Элиана. - Мне также очень нравится рисовать кистью, но там, где я рисовала, был сильный ветер, от которого становилось еще холоднее, так что размешивать краску было очень неудобно.Кроме того, фактура стен не подходила для работы кистью. Роспись лепной поверхности, подобной "колоидам", была довольно трудоемкой. Чтобы залить ее обычной краской с помощью тонкой кисти, требовалось приложить немало усилий.Погода и сложность "холста" заставили Элиану сменить тактику.- На второй день я решила использовать баллончик с краской. Кстати, это был первый раз, когда я рисовала с помощью аэрозолей. Результат мне понравился, и все стало, как обычно.На стрит-арт-портрет Юрия Гагарина ушло около 16 баллончиков и семь дней работы. Сегодня портрет знаменитого космонавта красуется на стене кафе "Юность" на углу улицы Пушкинской и переулка Крепостного.- Мне очень хотелось передать атмосферу "Юности" и то, что это не просто вывеска или баннер, а дополнительно трогало жителей города и напоминало о великом, - добавила художница.Это не первый стрит-арт 33-летнего творца. Ей принадлежит небольшая работа "Детство балерины" в Шаумяне. Работа была создана в рамках фестиваля "Месторождение".Элиана родилась в донской столице. Она окончила университет по специальности "Экономист". Однако поняла, что ее призвание - живопись, и начала развивать свой навык самостоятельно. Профессионально в искусстве Элиана работает уже 15 лет: семь лет она была преподавателем живописи и графики и имела собственную студию в городе.Она описывает себя как универсального творца, который пишет и рисует все подряд.- Я одинаково нежно люблю живопись и графику, а также другую свою большую страсть - пластическую анатомию. Могу работать с огромными холстами, стенами, потолками, миниатюрами и цифровой иллюстрацией, но сейчас мне очень нравится работать с большими форматами, - говорит Элиана.