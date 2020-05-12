На Дону резко ухудшится погода: ожидаются сильный ветер и гроза

В донском регионе к концу недели резко ухудшится погода. 15 мая жителей Ростовской области ждут шквалистый ветер и гроза.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. При этом будет достаточно тепло. На юге Дона столбики термометров поднимутся до +27 градусов, в то время как на востоке и севере прогнозируют всего +4 градуса.Из-за сильного ветра не исключены падения деревьев, столбов и слабозакрепленных конструкций.