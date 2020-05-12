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На Дону резко ухудшится погода: ожидаются сильный ветер и гроза

На Дону резко ухудшится погода: ожидаются сильный ветер и гроза
В донском регионе к концу недели резко ухудшится погода. 15 мая жителей Ростовской области ждут шквалистый ветер и гроза.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. При этом будет достаточно тепло. На юге Дона столбики термометров поднимутся до +27 градусов, в то время как на востоке и севере прогнозируют всего +4 градуса.

Из-за сильного ветра не исключены падения деревьев, столбов и слабозакрепленных конструкций.

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