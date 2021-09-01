В центре Ростова штормовой ветер повалил дерево
В Ростове сильный ветер повалил дерево. ЧП случилось 2 сентября в районе площади Гагарина.
В этот день в донской столице разыгралась непогода. В городе похолодало, ветер усилился, а местами даже прошли дожди. Местные жители поделились последствиями ненастной погоды.
По словам очевидцев, ветер повалил дерево в районе дома №152 на улице Мечникова. На фото видно, как высокое дерево надломилось практически у основания. Огромный ствол чудом не упал, но сильно наклонился. Теперь дерево угрожающе зависло в воздухе как Дамоклов меч. Оно может упасть в любой момент на случайных прохожих или припаркованный автомобиль.
Падение деревьев - не редкость в Ростове-на-Дону. Поэтому во время не погоды рекомендуется держаться от них подальше. Летом 2021 года ветер повалил более сотни деревьев. В одном из подобных ЧП пострадали двое подростков. Парни шли на остановку, когда на них обрушилось дерево. У одного из них диагностировали вывих плеча, у другого - смещение шейных позвонка. Кроме того, ребята получили множество ушибов и ссадин.