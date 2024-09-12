Фото: DonDay

В центре Ростова отключат водоснабжение на сутки 17 сентября, сообщили в Ростовводоканале.Вода перестанет идти на улицах Станиславского, Темерницкой, Серафимовича, а также в переулках Островского и Халтуринском.Причиной временных неудобств является капитальный ремонт части водопроводной сети на улице Московской.Специалисты обещают вернуть водоснабжение в жилые многоквартирные дома 18 сентября.Кроме того, временное отключение воды ожидается и в Западном микрорайоне. С 09:00 до 16:00 без необходимого ресурса останутся жители улицы Крупской, 2/2а/4, включая детский сад. А также территория от улицы 3-я Баррикадной, 1 до площади Рабочей, 5.Рекомендуется жителям вышеперечисленных улиц запастись водой на время отключений.