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В центре Ростова отключат водоснабжение на сутки 17 сентября

В центре Ростова отключат водоснабжение на сутки 17 сентября
В центре Ростова отключат водоснабжение на сутки 17 сентября, сообщили в Ростовводоканале.

Вода перестанет идти на улицах Станиславского, Темерницкой, Серафимовича, а также в переулках Островского и Халтуринском.

Причиной временных неудобств является капитальный ремонт части водопроводной сети на улице Московской.

Специалисты обещают вернуть водоснабжение в жилые многоквартирные дома 18 сентября.

Кроме того, временное отключение воды ожидается и в Западном микрорайоне. С 09:00 до 16:00 без необходимого ресурса останутся жители улицы Крупской, 2/2а/4, включая детский сад. А также территория от улицы 3-я Баррикадной, 1 до площади Рабочей, 5.
Рекомендуется жителям вышеперечисленных улиц запастись водой на время отключений.
Фото: DonDay
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