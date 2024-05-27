В центре Ростова на сутки отключат холодное водоснабжение

Фото: Ростов.ру

В центре Ростова на сутки пропадет холодная вода. От коммуникации 30 мая будут отрезаны тысячи жителей города.С 08:30 с неудобствами столкнутся жители улицы Нансена. Краны пересохнут в домах на чётной стороне от проспекта Театрального до переулка Таманского.Аналогичная ситуация коснётся ростовчан на проспекте Театральном. Там воды не будет от улицы Текучёва до улицы Нансена.Вернуть питьевую жидкость планируют 31 мая к 08:00.Жителям донской столицы рекомендуют сформировать запасы воды.