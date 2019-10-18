В центре Ростова на сутки отключат холодную воду



В Ростове жители нескольких улиц в центре города на сутки останутся без холодной воды, сообщили в Ростовском водоканале.



Так, подача воды будет прекращена с 8:30 24 октября до 7:00 25 октября. В это время водоснабжение будет приостановлено в переулке Доломановском от улицы Мечникова до Коровкина. Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах переулка Доломановского – улицы Локомотивной, улиц Мечникова – Текучева.

- Отключение проводится в связи с переврезкой объекта «Капитальный ремонт водопроводной линии диаметром 600 мм по переулку Доломановскому от улицы Мечникова до 19-й улицы», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.