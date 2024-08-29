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В Ростове 3 сентября останутся без воды тысячи жителей

В Ростове 3 сентября останутся без воды тысячи жителей
В центре Ростова без воды останутся тысячи жителей. Коммуникацию отключат 3 сентября в 8:30.

В этот день без воды останутся жители проспекта Чехова от улицы Станиславского до улицы Седова. Подачу водоснабжения восстановят на следующий день к 7:00.

Жителям улиц Темерницкой, Станиславского, переулков Островского и Доломановского подачу воды восстановят 4 сентября к 8:00.

Причиной неудобств стали ремонтные работы на водопроводе на улицах Чехова, Темерницкой, Станиславского, а также в переулках Островского и Доломановском.
Фото: ростов.ру
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