В центре Ростова в Соборном нависшие ветки угрожают жителям пятиэтажки

Фото: Ростов ру.

В Соборном в Ростове аварийные деревья не могут спилить восемь лет. Жители переживают, что деревья, если не упадут им на головы, то повредят крышу и окна.Жители пятиэтажки в переулке Соборном № 80 бьют тревогу. Уже долгие годы никто не спиливает сухие ветки и части деревьев возле их дома. Деревья выше пятиэтажного дома ветвями бьют по окнам и повреждают крышу, которая только капитально отремонтирована.- Особенно страшно во время дождей и сильных ветров. Ветви стучат по окнам. Дерево загораживает слив с крыши, поэтому дождевая вода течет прямо по окнам и балконам. Каждый раз переживаешь, как бы сухое дерево не упало на дом, - поделилась жительница дома, Елена.Главная проблема, почему деревья до сих пор не спилили, – это деление территории между управляющими компаниями, которые сменились друг за другом, и администрацией Октябрьского района. Жильцы только получают одинаковый ответ: «Это не наша территория». Организации высылали карты территорий, отвечали на кучу жалоб жильцов, но все впустую, проблему никто не решил.- Мы были готовы сами спилить сухостой, но управляющая компания выставила баснословный счет в размере 56 тысяч за спил одного дерева. Мало того, что приходится платить за коммунальные услуги, тут еще придется заплатить и за спил, - возмущается женщина.Когда жители решили установить новый забор, им тоже не разрешили спилить деревья, которые были на границе. Что же в итоге? Жители обошли деревья, потратили лишний материал и деньги ради того, чтобы при первом дожде сухостой сам обломился.- Через дорогу пилят деревья, которые не такие высокие. А старые сухие деревья, которые могут упасть на жилой дом или авто жильцов, их не волнуют, - негодует Елена.Жительница ходила по всем организациям после потери сына на СВО и перенесенного инсульта. У нее не осталось сил на пустые походы. Она лишь хочет, чтобы деревья спилили, и жильцы дома жили спокойно, без переживаний.