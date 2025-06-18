В Ростовской области произошло обновление судейского корпуса

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В Ростовской области произошло пополнение судейского корпуса – десять человек получили назначения. Данное решение было оформлено указом, подписанным главой государства.Сергей Котов, ранее занимавший должность судьи в Воронежской области, теперь будет работать заместителем председателя в Ростовском областном суде.Роман Головань, перешедший из Кировского районного суда Ростова, также стал судьей Ростовского областного суда.Анна Тесленко получила назначение в Аксайский районный суд, а Дарья Кузнецова – в Волгодонской. Олеся Остапущенко будет отправлять правосудие в Обливском районном суде.Светлана Стяжкина пополнила штат Новочеркасского городского суда. В Шахтинском городском суде судьей стала Анна Велищенко.Михаил Соколов и Ольга Довлекаева будут осуществлять судейские полномочия в Пролетарском и Советском районных судах города Ростова-на-Дону соответственно. Татьяна Рябова назначена судьей в Арбитражный суд Ростовской области.