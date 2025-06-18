Под суд пойдет замглавы администрации Семикаракорского городского поселения

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В Семикаракорском районе возбуждено уголовное дело в отношении замглавы руководителя администрации города. Его будут судить по статье «Превышение должностных полномочий».По версии следствия, в 2022 году между администрацией сельского городского поселения и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт. Планировалось благоустройство территории центрального парка в Семикаракорске стоимостью более 116 миллионов рублей.В 2023 году замглавы принял работы с многочисленными нарушениями без проведения экспертизы их соответствия техническому заданию к контракту. Однако оплата была проведена за счет бюджетных средств.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.