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В Ростове 17-летний подросток попал в больницу после потасовки на улице

В Ростове 17-летний подросток попал в больницу после потасовки на улице

В Ростове-на-Дону несовершеннолетний, которому исполнилось 17 лет, был доставлен в медицинское учреждение после инцидента, произошедшего на улице. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области.

Конфликт с участием нескольких лиц произошел в Октябрьском районе города. В управлении МВД по региону уточнили, что сообщение о пострадавшем поступило из больницы. Согласно имеющимся данным, после проведения медицинского осмотра юноша не захотел оставаться в больнице и впоследствии был передан его законному представителю.

В данный момент сотрудники полиции проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Фото: Нейросеть
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