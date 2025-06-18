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Для строительства трассы Орбитальная-2 в Ростовской области изымут землю

Для строительства трассы Орбитальная-2 в Ростовской области изымут землю

Власти Ростовской области намереваются провести процедуру отчуждения земельных наделов в связи с реализацией проекта по строительству автотрассы Орбитальная-2. Официальное распоряжение об этом было опубликовано на веб-сайте регионального правительства.

В целях обеспечения государственных нужд планируется изъятие 19 участков земли, расположенных в Аксайском районе и на территории города Ростов-на-Дону. В настоящее время данные участки земли задействованы в сельскохозяйственном производстве и деятельности фермерских предприятий.

Орбитальная-2 задумана как дублирующая магистраль, идущая параллельно существующей улице Орбитальной в Ростове. Её начальная точка находится у трассы 60К-25, соединяющей Ростов с Дебальцево, а далее она простирается до автодороги 60Н-82 (Аксай – Большой Лог – Новочеркасск) и улицы Обсерваторной в поселке Верхнетемерницком.

Планируется, что маршрут новой автодороги пересечет региональную трассу 60К-9 (Ростов – Родионово-Несветайская – Новошахтинск), а также федеральную автомагистраль М-4 «Дон», где намечено строительство многоуровневой транспортной развязки сложной конструкции.

Трасса Орбитальная-2 будет пролегать через земли садоводческого товарищества «Защитник», что обеспечит удобный подъезд из микрорайона Суворовского к улице Обсерваторной.

Эта четырехполосная дорога позволит обеспечить оперативный доступ к Северо-Западному жилому массиву, северной объездной дороге Ростова и району Темерник. Общая протяженность создаваемого дорожного покрытия составит 4,5 километра.
Фото: Правительство Ростовской области
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