Прокуратура проводит проверку по факту гибели четырех человек в ДТП в Ремонтненском районе

Фото: Госавтоинспекции РО

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту гибели четырех человек в ДТП в Ремонтненском районе.Также прокуратурой организована инспекция на предмет соблюдения требований федеральных законов в сфере безопасности на дорогах.Этот ужасный инцидент произошел вечером 18 июня на трассе между Элистой и Зимовниками. По предварительной информации, управлявший "Ладой" водитель из-за неблагоприятных погодных условий (дождя) и превышения скорости потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хендай".В результате аварии погибли оба водителя и два пассажира. Двое детей, семи и тринадцати лет, получили травмы различной тяжести.