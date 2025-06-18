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Прокуратура проводит проверку по факту гибели четырех человек в ДТП в Ремонтненском районе

Прокуратура проводит проверку по факту гибели четырех человек в ДТП в Ремонтненском районе

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту гибели четырех человек в ДТП в Ремонтненском районе.

Также прокуратурой организована инспекция на предмет соблюдения требований федеральных законов в сфере безопасности на дорогах.

Этот ужасный инцидент произошел вечером 18 июня на трассе между Элистой и Зимовниками. По предварительной информации, управлявший "Ладой" водитель из-за неблагоприятных погодных условий (дождя) и превышения скорости потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хендай".

В результате аварии погибли оба водителя и два пассажира. Двое детей, семи и тринадцати лет, получили травмы различной тяжести.
Фото: Госавтоинспекции РО
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