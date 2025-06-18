Ростовский-на-Дону зоопарк показал, как отпраздновал 16-летие льва Цезаря

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Ростовский-на-Дону зоопарк празднует 16-й день рождения льва Цезаря. 18 июня в социальных сетях Ростовского зоопарка появился пост с вестью о том, что любимцу зоопарка — льву Цезарю — исполнилось 16 лет. В коротком видеоролике зоопарк показал, чем в свой день рождения занимался именинник. Лев красовался перед гостями, бегал и играл с канистрой, а когда солнце достигло пика, спрятался от жары в тени.Как сообщают зоологи и ветеринары Ростовского-на-Дону зоопарка, лев чувствует себя бодро и находится в хорошем расположении духа.Жизнь льва в дикой природе длится в среднем 10-14 лет. В зоопарках жизненный цикл животных может превышать двадцать лет. Сейчас львы находятся в числе животных, которых занесли в Красную книгу МСОП. К этому виду кошачьих прикреплен статус «уязвимый вид».