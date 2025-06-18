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Гигантский смерч оставил поселок в Ростовской области без электричества

Гигантский смерч оставил поселок в Ростовской области без электричества

В Кагальницком районе Ростовской области вихрь, зафиксированный днем 18 июня, нанес серьезный ущерб электросетям. Информацию об этом распространил в социальных сетях Владимир Бартеньев, руководитель районной администрации.

Природная аномалия в виде мощного смерча обрушилась на поселок Глубокий Яр. Воздушный вихрь с огромной силой разрушал окружающую среду, ломая деревья, кусты и повреждая инфраструктуру. В частности, стихия привела к падению четырех железобетонных столбов, поддерживающих линию электропередачи. В результате поселок оказался обесточен.

Как сообщил глава администрации, на месте происшествия оперативно развернуты работы по восстановлению электроснабжения. Задействована аварийная бригада специалистов-электриков, а также необходимая спецтехника, включающая автокран, бурильную установку, гидроподъемник и длинномер.

Предполагается, что подача электроэнергии жителям поселка будет восстановлена к 19:00.
Фото: Соцсети
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