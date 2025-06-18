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В Ростовской области приостановят охоту на взрослых самцов европейских косуль

В Ростовской области приостановят охоту на взрослых самцов европейских косуль
В Ростовской области приостановят охоту на взрослых самцов европейских косуль. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

С 20 июня до 15 июля будет запрещено охотиться на взрослых самцов косуль. Это связано с небольшим числом этих животных в донском регионе.

За нарушение запрета охотнику грозит штраф до 4 тысяч рублей. Также у него могут конфисковать оружие и запретить охоту на два года. В это время можно охотиться на кабанов любого пола и самок косуль.
Фото: нейросеть
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