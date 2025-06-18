В Ростове мыши держат в страхе жителей многоэтажки

— Я заметила, что мой пес крутится на кухне, и что-то его там привлекает. Позже вечером я зашла на кухню и услышала тонкий писк. Сначала не придала значения и понадеялась, что мне показалось, но, к сожалению, мне не показалось, — рассказывает горожанка.

Фото: Дондей

В Ростове в пятиэтажном доме завелись мыши. Об этом сообщает Donday.По словам местной жительницы Натальи, раньше в доме никакой живности не было. Однако вот в начале июня она услышала в своей квартире странный писк.Оказалось, что в доме завелись мыши. Наталья тут же установила множество ловушек, и грызун попался.По словам местной жительницы, её дом всегда содержится в чистоте и порядке. На улице регулярно убирают, и мусор не оставляют. В подъезде люди не складируют ненужные вещи. Почему в доме появились мыши, остаётся загадкой. Местные жители надеются, что сотрудники ЖКХ обратят внимание на проблему и примут меры по борьбе с грызунами, которые могут переносить опасные заболевания.