Врач из Ростова рассказала о допустимой норме черешни в день

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Сейчас самый пик сезона черешни, и многие хотели бы наслаждаться ею ежедневно. Однако не стоит забывать о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления. Врач из Ростова, Дарья Мелешко, рассказала о полезных свойствах, потенциальных рисках и питательной ценности черешни.По словам специалиста, здоровый взрослый человек может смело употреблять до 200 граммов черешни в день. Людям с синдромом раздраженного кишечника или диабетом рекомендуется ограничить порцию до 150 граммов.Черешня, являясь кладезем пищевых волокон, стимулирует кишечную перистальтику, способствуя регулярному стулу и предотвращая запоры. Клетчатка также питает полезные бактерии, поддерживая здоровую микрофлору и оказывая пробиотическое воздействие.Кроме того, употребление черешни благоприятно влияет на состояние желудка. Не стоит забывать и о пользе черешни для печени. Содержащаяся в ней хлорогеновая кислота помогает снизить окислительный стресс и поддерживает процессы детоксикации в печени.Благодаря этим качествам, по мнению врача, черешня может быть включена в рацион для профилактики обострений заболеваний ЖКТ, поскольку в умеренных количествах она не вызывает вздутия живота и является гипоаллергенной.Однако существуют и ограничения. Чрезмерное потребление черешни может спровоцировать резкий скачок уровня сахара в крови, поэтому диабетикам следует употреблять ее с осторожностью. Кроме того, черешня содержит витамин К.- Витамин К может влиять на эффективность антикоагулянтов. Пациентам, принимающим подобные препараты, необходимо контролировать потребление продуктов с высоким содержанием витамина К, - подчеркивает врач.