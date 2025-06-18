Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на участке около жилого дома выросли поганки

В Ростовской области на участке около жилого дома выросли поганки
В Сальске Ростовской области после дождей выросли опасные грибы — поганки. Об этом рассказал местный житель Николай Donday.

Грибники дождались богатого урожая. В выходные дончане собрали много грибов. Вместе со съедобными грибами появились и ядовитые. Николай нашел целую поляну поганок возле своего дома.

Бледная поганка — один из самых ядовитых грибов. Даже маленький кусочек может вызвать сильное отравление и смерть. Взрослому человеку достаточно съесть половину шляпки, чтобы отравиться смертельно.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.