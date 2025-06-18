В Ростовской области на участке около жилого дома выросли поганки

Фото: Дондей

В Сальске Ростовской области после дождей выросли опасные грибы — поганки. Об этом рассказал местный житель Николай Donday.Грибники дождались богатого урожая. В выходные дончане собрали много грибов. Вместе со съедобными грибами появились и ядовитые. Николай нашел целую поляну поганок возле своего дома.Бледная поганка — один из самых ядовитых грибов. Даже маленький кусочек может вызвать сильное отравление и смерть. Взрослому человеку достаточно съесть половину шляпки, чтобы отравиться смертельно.