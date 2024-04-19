Исторический особняк в центре Ростова выставлен на аукцион

Фото: Соцсети.

Власти Ростова-на-Дону приняли решение о продаже уникального исторического здания - доходного дома Герши Ботвинникова. Аукцион запланирован на 22 мая, начальная ставка составляет 37,5 миллиона рублей.Двухэтажное здание, которое является объектом культурного наследия, расположено по адресу: улица Серафимовича, 54. К моменту продажи здание будет полностью расселено и законсервировано. Комплекс находится на балансе мэрии Ростова-на-Дону, включая прилегающую территорию, которая является охранной зоной и на которой строительство новых зданий или расширение существующего дома запрещено.Покупатели, которые заинтересованы в этом объекте, должны учесть, что любая хозяйственная деятельность в этом здании должна быть в соответствии с требованиями по сохранению объекта культурного наследия и должна обеспечивать его функционирование в современных условиях.Этот доходный дом, который был построен примерно в 1910-х годах, принадлежал Герше Самуиловичу Ботвинникову, владельцу бахромной фабрики. После его смерти в 1913 году здание перешло к наследникам. В последствии после революции, здание было национализировано и преобразовано в коммунальное жилье. В июле 2023 года дом был признан культурным памятником и подготовлен к реконструкции из-за его аварийного состояния.