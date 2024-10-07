В центре Ростова часть парковок сделали платными

Фото: Rostov.ru

В центре Ростова-на-Дону добавили платные парковки. Об этом информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Парковочные места появились на нечетной стороне переулка Крепостного, а именно - 13 парковок и два места для инвалидов на участке от Суворова до дома № 87. Кроме того, от улицы Суворова в направлении Большой Садовой дополнительно появятся два парковочных места.Еще 13 парковок оборудованы по четной стороне: от Пушкинской до улицы Максима Горького, а также два парковочных места для инвалидов.