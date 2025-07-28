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Старинный купеческий особняк под Ростовом пытаются продать за 6 млн

Старинный купеческий особняк под Ростовом пытаются продать за 6 млн

На одном из известных интернет-ресурсов появилось объявление о продаже старинного купеческого дома в Ростовской области, оцененного в 6 миллионов рублей.

Речь идет о дореволюционном особняке, расположенном в Усть-Донецком районе, а именно – в историческом сердце станицы Мелиховской, что примерно в ста километрах от Ростова-на-Дону. Согласно объявлению, здание было возведено в XIX веке купцом третьей гильдии Иваном Шеповаленковым.

Дом включает в себя два этажа и мансардное помещение. Общая площадь строения составляет 294,8 квадратного метра, а земельный участок занимает шесть соток.

Подчеркивается, что к особняку подведены все необходимые коммуникации: электричество, газ и водоснабжение. Расположение дома удобно – всего в 15 минутах ходьбы от реки Дон. Указанная стоимость объекта недвижимости вместе с участком составляет 6 миллионов рублей.
Фото: Соцсети
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