В естественную среду обитания в Ростовской области выпустили 500 особей фазанов

Фото: Валерий Горнич

В Ростовской области произошло пополнение популяции фазанов: в их привычную среду обитания выпустили 500 птиц. Об этом проинформировал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич через свои аккаунты в социальных сетях.Данная акция, по его словам, направлена на поддержание и увеличение охотничьих угодий Ростовской области. В настоящее время в регионе функционирует 21 организация, занимающаяся разведением диких животных в условиях, приближенных к естественным. Подобные мероприятия играют важную роль в восстановлении и увеличении численности охотничьих видов, способствуя поддержанию экологического баланса и привлекая охотников-туристов. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на экономическое развитие региона.