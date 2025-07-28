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В естественную среду обитания в Ростовской области выпустили 500 особей фазанов

В естественную среду обитания в Ростовской области выпустили 500 особей фазанов

В Ростовской области произошло пополнение популяции фазанов: в их привычную среду обитания выпустили 500 птиц. Об этом проинформировал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич через свои аккаунты в социальных сетях.

Данная акция, по его словам, направлена на поддержание и увеличение охотничьих угодий Ростовской области. В настоящее время в регионе функционирует 21 организация, занимающаяся разведением диких животных в условиях, приближенных к естественным. Подобные мероприятия играют важную роль в восстановлении и увеличении численности охотничьих видов, способствуя поддержанию экологического баланса и привлекая охотников-туристов. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на экономическое развитие региона.
Фото: Валерий Горнич
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