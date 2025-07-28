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В ночь на 28 июля над Ростовской областью уничтожили четыре БПЛА

В ночь на 28 июля над Ростовской областью уничтожили четыре БПЛА
В ночь на 28 июля над Ростовской областью уничтожили четыре БПЛА. Информацию предоставили в Министерстве обороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи силы ПВО сбили семь дронов над регионами России.

В Ростовской области летательных аппаратов ликвидировали больше всего. Атаку БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе.

Вследствие атаки начался пожар возле хутора Васецкого Красносулинского района. К счастью, пожарные оперативно потушили возгорание. Происшествие обошлось без пострадавших.
Фото: Дондей
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