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В ночь на 28 июля над Ростовской областью уничтожили четыре БПЛА. Информацию предоставили в Министерстве обороны РФ.Всего в течение прошедшей ночи силы ПВО сбили семь дронов над регионами России.В Ростовской области летательных аппаратов ликвидировали больше всего. Атаку БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе.Вследствие атаки начался пожар возле хутора Васецкого Красносулинского района. К счастью, пожарные оперативно потушили возгорание. Происшествие обошлось без пострадавших.