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На новой рабочей неделе в Ростове ожидается ветреная погода с 35-градусной жарой

На новой рабочей неделе в Ростове ожидается ветреная погода с 35-градусной жарой
На новой рабочей неделе в Ростове ожидается ветреная погода с 35-градусной жарой. Прогнозом поделились специалисты Гисметео.

В понедельник, 28 июля, температура днем поднимется до +32 градусов. К ночи похолодает до +26 градусов.

Во вторник, 29 июля, в обеденное время ожидается потепление до +34 градусов. К ночи температура снизится до +28 градусов.

В среду, 30 июля, столбики термометров покажут максимальную температуру +35 градусов. В ночное время - до +30 градусов.

В четверг, 31 июля, после полудня ожидается потепление до +33 градусов. С приходом темноты похолодает до +26 градусов.

В пятницу, 1 августа, воздух прогреется днем до +31 градуса. В темное время суток столбики термометров опустятся до +26 градусов.

На рабочей неделе ожидается ясная погода с сильными порывами ветра до 12 метров в секунду.
Фото: Дондей
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