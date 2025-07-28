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На новой рабочей неделе в Ростове ожидается ветреная погода с 35-градусной жарой. Прогнозом поделились специалисты Гисметео.В понедельник, 28 июля, температура днем поднимется до +32 градусов. К ночи похолодает до +26 градусов.Во вторник, 29 июля, в обеденное время ожидается потепление до +34 градусов. К ночи температура снизится до +28 градусов.В среду, 30 июля, столбики термометров покажут максимальную температуру +35 градусов. В ночное время - до +30 градусов.В четверг, 31 июля, после полудня ожидается потепление до +33 градусов. С приходом темноты похолодает до +26 градусов.В пятницу, 1 августа, воздух прогреется днем до +31 градуса. В темное время суток столбики термометров опустятся до +26 градусов.На рабочей неделе ожидается ясная погода с сильными порывами ветра до 12 метров в секунду.