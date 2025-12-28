- Всего на Платовском проспекте в 2026 году планируется высадить свыше 630 деревьев (447 хвойных и 190 лиственных) и более 5 300 кустарников. По проекту здесь также появятся ротонда, новые скамейки, освещение, - уточнил Юрий Слюсарь.

Фото: Юрий Слюсарь

В центре Новочеркасска на месте срубленных деревьев высадили 12 сосен. Об этом проинформировал губернатор донского региона Юрий Слюсарь 28 декабря.Насаждения были выбраны жителями путем голосования. Уже весной планируется высадка остальной части деревьев. Подрядчик закончит работы с коммуникациями, и после этого будет продолжено озеленение.Напомним, что громкий скандал, связанный с вырубкой здоровых деревьев в самом центре Новочеркасска случился 16 октября. На проспекте Платовский (на участке от улице Московской до площади Ермака) рабочие спилили целую аллею елей. Работы были сделаны в рамках благоустройства территории. По документом эти насаждения были признаны аварийными.