В Ростове-на-Дону еще 15 домов остались без отопления 20 февраля

В Ростове еще 15 домов остались без отопления 20 февраля. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.

Напомним, днем 20 февраля без тепла остались 20 домов. Специалисты проводят работы по улице Шаумяна.

Затем перебои с теплоснабжением начались и на улице Добровольского, 34/2. От тепла отрезаны жители домов: №№32; 34; 34/1; 34/2; 36; 36/1; 36/2; 36/3; 38; 40 а, и на проспекте Королева в домах №№ 9; 9/1; 11; 11/1; 11/2.

Для устранения направлены две аварийные бригады на девяти спецмашинах. Вернуть тепло в дома планируют до конца суток.
Фото: Rostov.ru
