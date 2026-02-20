Ростовчанам назвали ТОП мест для незабываемого отдыха на февральские праздники

Фото: Donday

После длительных новогодних каникул жители Ростовской области с нетерпением ждут первых в 2026 году длинных выходных. Трехдневный отдых, приуроченный ко Дню защитника Отечества, пройдет с 21 по 23 февраля. Это идеальное время для коротких поездок, культурных мероприятий и семейного досуга, тем более что эти выходные совпадут с празднованием Масленицы.В этом году жители и гости региона смогут отметить Масленицу в нескольких живописных локациях, сочетая народные традиции с возможностями современных развлекательных комплексов.Этно-комплекс (хутор Пухляковский, Усть-Донецкий район): 22 февраля с 9:30 до 17:00 здесь можно будет окунуться в атмосферу казачьей старины. Программа этно-комплекса включает аутентичные песни и обряды, мастер-классы по стрельбе из лука, посещение старинных мастерских и, конечно же, символическое сжигание чучела.Южный парк птиц «Малинки» (г. Шахты): 22 февраля с 11:30 до 18:30 посетителей приглашают на спектакль «Широка Масленица в Малинках». Программа включает блинное шоу, народные хороводы, забавные конкурсы, включая метание валенок, и зрелищное огненное шоу. Парк также известен своей богатой коллекцией птиц – около 250 видов.Парк «Лога» (Каменский район, хутор Старая Станица): 21 февраля с 11:00 до 21:00 парк превратится в центр масленичных гуляний. Гостей ждут масштабные театральные представления, веселые конкурсы и ярмарка ремесел. Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела, запланированное на 18:00. Вход в парк свободный.Помимо масленичных развлечений, длинные февральские выходные предоставляют отличную возможность для знакомства с историей и культурой Ростовской области.К примеру, можно отправиться в Таганрог. Это живописный город на берегу Азовского моря, расположенный в полутора-двух часах езды от Ростова, идеально подходит для неспешных прогулок и однодневных поездок. Исследуйте старинные улицы, полюбуйтесь величественной дореволюционной архитектурой, включая знаменитые дома Шаронова и купца Гладкова, а также особняк Хандрина.Особую атмосферу создает район Богудония с его морскими пейзажами и рыбацкими лодками. Спуститесь к набережной по живописной лестнице. По пути можно заехать в Мержаново, чтобы насладиться видами живописных холмов и Таганрогского залива, особенно в часы заката.Семикаракорск является идеальным местом для отдыха. Прогулка по набережной Дона подарит незабываемые виды, особо прекрасные на закате. Главной достопримечательностью города является музей Семикаракорской керамики. Здесь можно не только увидеть великолепные образцы знаменитой керамики, но и попробовать себя в искусстве росписи, присоединившись к мастер-классу.Желающие уединиться с природой могут выбрать заповедник «Ростовский», расположенный в пяти часах езды от Ростова-на-Дону. Для любителей активного отдыха, в том числе альпинистов любого уровня подготовки, настоятельно рекомендуются Хмелевские скалы.