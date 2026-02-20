Новости
Родители из хутора Хапры Ростовской области просят отремонтировать единственную школу

Родители хутора Хапры в Ростовской области обратились в СМИ с просьбой придать огласке проблему аварийного здания школы.

Школа №15 была построена еще в советские годы. За десятилетия там не было ни одного нормального ремонта. Сегодня здание держится на подпорках, по стенам идут трещины, в которых появилась плесень.



В школе дети даже пользуются уличным туалетом. Туалет внутри здания не работает из-за плохой вентиляции и дети ходят в уборную на улицу.

Примечательно, что деньги на ремонт выделялись. Однако родители считают, что руководство школы использовали деньги не по назначению.



Родители не раз обращались в различные инстанции. В отчаянии они написали в СМИ с просьбой помочь вдохнуть новую жизнь в их любимую школу.
Фото: жители хутора Хапры
