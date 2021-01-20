В ближайшее время в Ростове ожидаются туман и гололед
В Ростове-на-Дону прогнозируется туман и гололедица. Непогода ожидает жителей донской столицы 22, 23 и 24 января.
Из-за тумана на дорогах образуется плохая видимость, что может стать причиной возникновения аварий. Водителям рекомендуется включать противотуманные фары. Пешеходы должны переходить проезжие части только в разрешенных местах.
Дороги Ростова обледенеют, в связи с чем автомобилистам рекомендуется соблюдать безопасный скоростной режим.