Туман и гололед ожидаются в ближайшее время в Ростове

В донской столице в ближайшие сутки ожидаются гололед и туман. Непогода обрушится на город с 4 на 5 января.Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупреждает водителей о возросшем риске ДТП из-за плохой видимости на дорогах. Автомобилистам рекомендуется соблюдать безопасную скорость и не планировать дальних поездок.Пешеходы должны переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Жителям Ростова также рекомендуется надевать обувь с нескользкой подошвой.