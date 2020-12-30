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Туман и гололед ожидаются в ближайшее время в Ростове

Туман и гололед ожидаются в ближайшее время в Ростове
В донской столице в ближайшие сутки ожидаются гололед и туман. Непогода обрушится на город с 4 на 5 января.

Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупреждает водителей о возросшем риске ДТП из-за плохой видимости на дорогах. Автомобилистам рекомендуется соблюдать безопасную скорость и не планировать дальних поездок.

Пешеходы должны переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Жителям Ростова также рекомендуется надевать обувь с нескользкой подошвой.

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