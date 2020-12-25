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В Ростовской области ожидаются гололед и ураганный ветер

В Ростовской области ожидаются гололед и ураганный ветер
Ураганный ветер и гололед прогнозируются в Ростовской области. Непогода ожидается ночью и утром 29 декабря.

Никаких осадков в этот день не предвидится. С утра на дороги региона опустится туман, что может стать причиной возникновения аварий. Автомобилистам рекомендуется включать противотуманные фары и соблюдать безопасную скорость. Риск ДТП также повысится из-за сильного гололеда. Проезжие части обледенеют при температуре от 0 до -5 градусов ночью и до -13 днем.

В регионе также поднимется сильный ветер. Порывы достигнут до 7-12 метров в секунду. В некоторых районах сила ветра составит от 15 до 17 метров в секунду.

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