В Батайске закроют въезд на Соленое озеро из-за отмены крещенского купания

В Батайске закроют въезд на Соленое озеро из-за отмены крещенского купания. Об этом проинформировали в городской администрации 18 января.

Движение будет перекрыто в период с 21:00 18 января до 12:00 19 января. На месте будут дежурить полиция и спасатели.

Меры введны для предотвращения несчастных случаев в период крещенских купаний.

Жителям рекомендуется не выходить на лед и купание в неорганизованных местах зимой. Важно выбирать только оборудованные купели, где предусмотрены безопасный подход к воде, освещение, обогрев и дежурство специалистов.

Ранее в администрации Батайска сообщили, что в 2026 году в городе не будут оборудованы купели на крещенские купания. Горожанам советуют воспользоваться купелями в Ростове-на-Дону.
Фото: Администрация Батайска
