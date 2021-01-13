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В Ростове определили 8 мест для купания на Крещение

В Ростове определили 8 мест для купания на Крещение
Стали известны места в Ростове для купания на Крещение. По состоянию на 15 января определено восемь мест для массовых омовений.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, жители Западного микрорайона смогут окунуться в прорубь на Гремучем или Серафимовском (на территории ботанического сада ЮФУ) источниках.

На Северном в числе организованных мест для купания — источник «Сурб-Хач», Северное водохранилище и источник в Свято-Иверском женском монастыре.

Также искупаться можно в роднике «Серебряный» — святой Георгиевский источник, в купели на территории храма Преполовения Пятидесятницы на улице Всесоюзной и в Ростовском море.

Места для омовения будут оборудованы лестницами и перилами, а также специальными ограничителями, которые не позволят купающимся заплыть под слой льда. С 18:00 18 января до 10:00 19 января у каждой купели будут дежурить спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, людям с сердечно-сосудистыми, кожными и заболеваниями органов дыхания не рекомендуются принимать участие в крещенских купаниях.

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