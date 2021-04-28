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В Батайске умер заведующий детской поликлиникой №4

В Батайске умер заведующий детской поликлиникой №4
В Батайске скончался заведующий детским поликлиническим отделением №4 ЦГБ. Врач-педиатр Владимир Халай ушел из жизни 29 апреля. Причины и обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Медик окончил РостГМУ (Ростовский государственный медуниверситет). Там же в 1990 году он начал работать младшим научным сотрудником. Через три года Владимир Халай устроился врачом скорой помощи в ЦГБ Батайска. Медик проработал там более 20 лет. В 2014 году он исполнял обязанности заведующего отделения скорой помощи, а в 2017 стал заведующим детским поликлиническим отделением №4.

Коллеги отзываются о Владимире Халае как о добром и отзывчивом человеке, которого любили дети и уважали родители.

Прощание с врачом состоится 1 мая в 13 часов в ЦГБ.

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