В Батайске умер заведующий детской поликлиникой №4

В Батайске скончался заведующий детским поликлиническим отделением №4 ЦГБ. Врач-педиатр Владимир Халай ушел из жизни 29 апреля. Причины и обстоятельства его смерти пока неизвестны.Медик окончил РостГМУ (Ростовский государственный медуниверситет). Там же в 1990 году он начал работать младшим научным сотрудником. Через три года Владимир Халай устроился врачом скорой помощи в ЦГБ Батайска. Медик проработал там более 20 лет. В 2014 году он исполнял обязанности заведующего отделения скорой помощи, а в 2017 стал заведующим детским поликлиническим отделением №4.Коллеги отзываются о Владимире Халае как о добром и отзывчивом человеке, которого любили дети и уважали родители.Прощание с врачом состоится 1 мая в 13 часов в ЦГБ.