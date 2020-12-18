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Заведующий хирургическим отделением Родионово-Несветайской ЦРБ умер от коронавируса

Заведующий хирургическим отделением Родионово-Несветайской ЦРБ умер от коронавируса
От коронавируса скончался заведующий хирургическим отделением Родионово-Несветайской ЦРБ. О смерти Владимира Власова стало известно 19 декабря.

Медик заболел опасным вирусом еще в октябре. Однако стало ли это истинной причиной смерти медика, в больнице и районной администрации уточнить не смогли.

В Ростовскую область Владимир Власов приехал из Казахстана. Работе в Родионово-Несветайской ЦРБ он отдал порядка 30 лет. Награжден почетными грамотами: в 2015 году получил знак Министерства здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения», в 2017-м – Благодарственное письмо губернатора Ростовской области.

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