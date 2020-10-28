После смерти Юрия Дронова от коронавируса в Ростове назначили нового главврача больницы №20
В Роствое с 30 октября главным врачом МБУЗ «Городская больница №20» стал Ваган Саркисян. Об этом рассказали в администрации города.
Ранее стало известно, что скончался Юрий Дронов, 11 лет бессменно руководивший этим медицинским учреждением. В начале октября он заболел коронавирусной инфекцией. Сначала его состояние было удовлетворительным, но уже через неделю здоровье мужчины стало ухудшаться. Врачи боролись за его жизнь больше недели, однако спасти Юрия Дронова не удалось. Одна из главных больниц Ростова 26 октября осталась без руководства.
В связи с этим власти города выбрали нового главного врача больницы №20. На эту должность назначили Вагана Саркисяна, который прежде 20 лет был заведующим травматологическим отделением №2 в городской больнице скорой помощи Ростова-на-Дону. За годы работы в медицине Ваган Арамович зарекомендовал себя как ответственного специалиста, способного принимать точные и быстрые решения.
Ваган Арамович родился в Калининском районе Республики Армения 6 сентября 1963 года. В 23 года он окончил Ростовский государственный медуниверситет по специальности «Лечебное дело». Ваган Саркисян иммет квалификацию врача, а также сертификат и высшую квалификацию по специальности «Хирургия». Кроме того, он является профессором и доктором медицинских наук.
Карьеру новый главврач начинал в 1986-м году интерном в центральной районной больнице города Аксая. С 1987 по 1990 годы занимал должность хирурга, а позже заведующего хирургическим отделением Дубовской ЦРБ.
Последние 30 лет Ваган Саркисян занимался врачебной деятельностью в горбольнице скорой помощи Ростова-на-Дону. С 1990 года он работал хирургом по экстренной помощи отделения множественной сочетанной травмы. В 2000 году - стал заведующим травматологическим отделением №2.