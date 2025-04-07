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Минприроды зафиксировало сброс нечистот в ручей Безымянный в Ростове

Минприроды зафиксировало сброс нечистот в ручей Безымянный в Ростове
Минприроды зафиксировало сброс нечистот в ручей Безымянный в Ростове. Ведомство обратило внимание на проблему после публикации в СМИ.

Сотрудники выехали на место, где происходит сброс сточных вод. Как и было известно ранее, канализационные стоки попадают в водоём с территории ЖК «Скай-Парк».

По данным ведомства, причиной сброса сточных вод является неисправность и засорение насосного оборудования. Это является административным нарушением.

Информация была передана в администрацию города.
Фото: соцсети
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