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Минприроды зафиксировало сброс нечистот в ручей Безымянный в Ростове. Ведомство обратило внимание на проблему после публикации в СМИ.Сотрудники выехали на место, где происходит сброс сточных вод. Как и было известно ранее, канализационные стоки попадают в водоём с территории ЖК «Скай-Парк».По данным ведомства, причиной сброса сточных вод является неисправность и засорение насосного оборудования. Это является административным нарушением.Информация была передана в администрацию города.