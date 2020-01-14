В Батайске родители обвинили воспитателя детского сада в применении насилия к детям



Родители воспитанников детского сада «Голубой вагон» в Батайске обвинили воспитателя в применении насилия к детям.



О вопиющем случае рассказала мама одного из малышей. Родители стали расспрашивать своих детей, чтобы выяснить, к кому ещё применялось насилие. Часть малышей рассказали, что воспитательница для устрашения всегда держала на виду ремень. Особенно активных детей она хлестала шнуром от зарядного устройства для телефона, другим заклеивала рот скотчем, пишет battime.ru. Издеваться над воспитанниками женщине помогала её дочь, которая, по словам детей, приходила в группу и мучила малышей.

«Мой сказал, что его не били, но других детей наказывали ремнем... Наказывали воспитатели и запрещали рассказывать дома. Моего больно хватали за руки и таскали за уши», - поделился один из родителей.



«Мне сейчас дочь сказала, что рот на самом деле заклеивали и били зарядкой», - добавил другой.



После того как об этих случаях стало известно далеко за пределами детского сада, воспитательница пришла домой к одной из семей, чтобы извиниться. Однако от увольнения горе-специалиста это не спасло. В дошкольном учреждении сообщили, что женщина там больше не работает. Известно, что воспитательница рассчиталась по собственному желанию.