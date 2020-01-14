Следователи проводят проверку по факту применения насилия к воспитанникам детсада в Батайске



Следственное управление по Ростовской области проводит проверку по факту применения насилия к воспитанникам детского сада в Батайске.

- В связи с тем, что информация, распространенная в СМИ, может свидетельствовать о совершении противоправных действиях в отношении малолетних детей, по указанию руководства следственного управления по данному факту организовано проведение проверки, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



Напомним, родители воспитанников детского сада «Голубой вагон» в Батайске сообщили о случаях издевательства над малышами. Дети рассказали взрослым, что воспитательница угрожала им ремнём, била шнуром от зарядного устройства и заклеивала рты скотчем.