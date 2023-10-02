В СИЗО № 5 Ростова пытались передать сгущенку с наркотиками

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В СИЗО Ростова пытались передать сгущенное молоко с наркотиками. Инцидент случился 2 октября на улице Тоннельной, 4. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.Во время досмотра в сгущенке, которая была предназначена для одного из заключенных, обнаружили вкрапления белого цвета. Предположительно, оно было наркотического содержания. Все запрещенные вещества сотрудники режимного учреждения изъяли.Теперь в отношении отправителя могут завести уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».