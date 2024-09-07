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В Батайске отключили от электроэнергии более 20 улиц

В Батайске отключили от электроэнергии более 20 улиц
В Батайске отключили электроэнергию у тысячи жителей. Свет погас на улицах города 7 сентября.

В 11:00 электричество отключилось у большей части города. Сильный ветер повредил линии электропередачи, вызвав аварийную ситуацию в центре, а также в западных, северных и южных районах.

Местные жители обеспокоены, что будет зимой, если даже от небольшого ветра почти весь город остался без электричества.

Как сообщили в «Донэнерго», энергетики выехали на место поломки.

О сроках проведения работ информацию не уточнили.
Фото: DonDay
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