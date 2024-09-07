В Батайске отключили от электроэнергии более 20 улиц
В Батайске отключили электроэнергию у тысячи жителей. Свет погас на улицах города 7 сентября.
В 11:00 электричество отключилось у большей части города. Сильный ветер повредил линии электропередачи, вызвав аварийную ситуацию в центре, а также в западных, северных и южных районах.
Местные жители обеспокоены, что будет зимой, если даже от небольшого ветра почти весь город остался без электричества.
Как сообщили в «Донэнерго», энергетики выехали на место поломки.
О сроках проведения работ информацию не уточнили.