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В центре Ростова отключили электричество из-за аварии

В центре Ростова отключили электричество из-за аварии
В центе Ростова-на-Дону произошло массовое отключение электричества из-за аварии. Десятки многоквартирных домов 17 января остались без света.

Отключение произошло около 07:30 на 19 улицах города. Речь идет о Большой Садовой, Станиславского, Социалистической, Суворова, Журавлева, проспекте Театральном, переулках Газетном, Крепостном, Державинском и т. д.

Рабочие бригады уже занимаются ремонтом. В «Донэнерго» рассказали, что подачу электроэнергии восстановят примерно к 10:30.
Фото для иллюстрации: Россети Юг
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